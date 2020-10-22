澳門六賭企上季EBITDA虧損恐逾64億

事實上，澳門博彩收入截至今年9月，已經連續十二個月差過對上一年同期，其中今年4至9月份之按年跌幅更全部至少九成。單計今年7至9月，澳門賭收僅為48.85億澳門元，按年勁瀉93.09%。

內地券商中金把澳門賭企今年及明年的整體收入預測分別調低19%及10%，並將該板塊今年及明年整體盈利預測削12%，同時把金沙中國及永利澳門的目標價分別下調13.87%及19.71%。

該行直言，市場對十一長假期訪澳旅客的數字感到失望；又建議避開側重貴賓廳業務的賭企，指內地擬針對跨境賭博修改賭博犯罪規定，令貴賓廳前景仍然不容樂觀。

另外，國際信貸評級機構穆迪考慮將澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)之信貸評級從「Baa2」級調低，理由除了圍繞新冠肺炎疫情的不確定性外，還有該公司目前被澳洲監管機構調查，對其財務及信譽上的潛在衝擊。

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