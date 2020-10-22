澳門六賭企上季EBITDA虧損恐逾64億
2020年10月22日 00:22
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澳門賭收上季勁瀉逾九成。
據外電統計，包括金沙中國(01928)及何超瓊擔任聯席董事長的美高梅中國(02282)在內的六家澳門賭企，均勢於截至今年9月底止的一季錄得EBITDA虧損(除息、稅、折舊及攤銷前虧損)，按年盈轉虧，六企期內EBITDA虧損總和恐折合約8.23億美元(約64.19億港元)。
事實上，澳門博彩收入截至今年9月，已經連續十二個月差過對上一年同期，其中今年4至9月份之按年跌幅更全部至少九成。單計今年7至9月，澳門賭收僅為48.85億澳門元，按年勁瀉93.09%。
外電整合券商預測，指今年第三季EBITDA虧損最嚴重的賭企將會是金沙中國，中位數預測為2.42億美元(約18.87億港元)，其次是銀河娛樂(00027)及永利澳門(01128)，中位數預測均超過10億港元，而美高梅中國的中位數預測則為7.81億港元。
內地券商中金把澳門賭企今年及明年的整體收入預測分別調低19%及10%，並將該板塊今年及明年整體盈利預測削12%，同時把金沙中國及永利澳門的目標價分別下調13.87%及19.71%。
該行直言，市場對十一長假期訪澳旅客的數字感到失望；又建議避開側重貴賓廳業務的賭企，指內地擬針對跨境賭博修改賭博犯罪規定，令貴賓廳前景仍然不容樂觀。
另外，國際信貸評級機構穆迪考慮將澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)之信貸評級從「Baa2」級調低，理由除了圍繞新冠肺炎疫情的不確定性外，還有該公司目前被澳洲監管機構調查，對其財務及信譽上的潛在衝擊。
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