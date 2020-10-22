聯儲褐皮書：全美經濟均有擴張 惟增速僅溫和

美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告，指全美所有地區的經濟繼續擴張，增速普遍略顯溫和。

該報告提到，各行業的表現非常不同，當中，製造業整體上溫和增長；住宅樓市需求繼續保持穩定；銀行業稱貸款需求增加，其中抵押貸款需求表現突出，但擔憂貸款不良率恐怕會在未來數月上揚。

另外，大多數聯儲地區稱，自上一份《褐皮書》報告以來，物價溫和上漲。

至於幾乎所有地區聯儲均稱，就業人口正在增加，但增速偏低，製造業領域的就業人口增幅保持穩定，但也在繼續裁員；該報告並指大多數地區的工資略有增長。

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