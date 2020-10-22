美股收市：道指跌97點　Snap急升28%

投資者關注財政纾困方案談判進展，美國股市周三(21日)反覆偏軟。道指收報28,210點，跌97點或0.35%；標指收報3,435點，跌7點或0.22%；納指收報11,484點，跌31點或0.28%。

美國白宮幕僚長梅多斯表示，正與眾議院議長佩洛西努力，以期敲定一份「合理」的財政刺激計劃協議，但坦言談判過程仍然存在大量分歧。

梅多斯續說，國會參議院共和黨人對刺激計劃存在大量顧慮，其中包括救助資金的規模和政策；至於佩洛西在談判上所做讓步「非常小」。他指，未來幾日將密切關注談判進展。

個股方面，視頻串流巨擘Netflix第三季用戶增長大幅放緩至220萬，遜於預期的332萬，股價周三收跌6.92%，報489.05美元。

「閱後即焚」通訊軟件Snapchat母公司Snap Inc.第三季收入按年大增52%至破紀錄的6.78億美元，遠多過市場預期的5.59億美元，刺激其股價收市急升28.3%，報36.5美元。

對於後市，德銀歐洲和亞洲國際投人銀行投資總監Tuan Huynh指出，若民主黨總統候選人當選，由於拜登主張上調企業稅，該行會假設標指成分企業2022年每股盈利170美元，市盈率19倍，即標指目標3,230點，較周三收市低約6%；若現任總統特朗普連任，則會假設每股盈利180美元。

由於債息低企，他認為股票仍是沒有替代品之下的投資選擇，但提醒市場面臨兩大風險，一是各地實施新一輪封鎖抗疫，二是大選結果延誤，因郵寄投票需時計算。

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