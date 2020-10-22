IMF：儘管中國率先復甦　但恐仍難帶動亞洲經濟

國際貨幣基金組織(IMF)發表《區域經濟展望》報告中表示，儘管中國經濟領先全球復甦，但在中期之內，亞太地區經濟產出或許仍將低於新冠肺炎疫情前的趨勢水平，更警告稱，由於勞動力市場的參與度下降，因此存在重大下行風險和留下經濟疤痕的風險，最脆弱的人群可能受到的打擊最嚴重。

IMF稱，亞洲正慢慢擺脫其有史以來最嚴重的衰退，但將其對該地區2020年的經濟增長預期下調至負2.2%，比6月份時的預測低0.6個百分點，下調預期主要是由於印度、菲律賓和馬來西亞的經濟萎縮加劇；並預計中國今年經濟增長1.9%。

該組織坦言，恢復全面產能將是一個漫長的過程，並提到了人們依然擔心受到感染，社會疏遠措施以及邊境關閉，對依賴旅遊業的國家打擊尤為嚴重等原因。

IMF敦促各國政府和中央銀行繼續為經濟提供支持，稱債務貨幣化可以是一種選擇，認為「在通脹率仍然較低的某些情況下，債務貨幣化是適當的，只要其得到了充分的溝通，規模有限度、有時限，並且在一個既可以保持中央銀行的獨立性又不會阻礙貨幣政策的明確營運框架內實施。」

事實上，目前的危機促使亞洲一些中央銀行，例如印尼央行，直接購買主權債，其他一些央行則表示，在必要情況下可以使用該選項。不過，有關政策往往被人批評其可能刺激通脹，同時削弱新興經濟體的貨幣，並損害外國投資者的信心。

該組織警告，由於亞洲在全球價值鏈中佔據核心地位，因此地緣政治緊張局勢，特別是中美之間的緊張局勢，可能會令復甦中斷。IMF表示：「儘管中國的復甦可以促進區域貿易，但是全球成長疲弱，邊界封閉，以及圍繞貿易、技術和安全的緊張局勢加劇，已經使該地區以貿易為主導的經濟復甦的前景惡化。」

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