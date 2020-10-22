疫情刺激買樓需求　美國住宅貸款發行額創17年新高！

外媒報道，美國抵押貸款銀行家協會表示，預計今年美國物業貸款發行額將達到3.18萬億美元，是自2003年以來的最高水平，因為低利率刺激物業轉按以及物業交易持續激增。

自從新冠肺炎疫情大流行開始以來，由於利率降至歷史最低，加上民眾希望在躲避疫情期間擁有更大空間，刺激住宅市場交易活動飆升。抵押貸款銀行家協會周三在華盛頓表示，儘管預計2021年的貸款發放額將降至約2.49萬億美元，但仍將是15年來的第二高水平。

該機構的首席經濟學家Mike Fratantoni在一份聲明中說，經濟、勞動力市場和住房市場都出現了實質性的反彈，但仍然存在巨大的不確定性，至於明年，尤其是下半年，應該是物業交易持續增長，但物業轉按活動放慢的一年。

該協會預計，明年的物業交易貸款發放額將達到1.54萬億美元，超過2005年1.51萬億美元的歷史紀錄。

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