阿里巴巴同意認購7.3億股螞蟻集團A股
2020年10月22日 07:05
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（Getty Images圖片）
阿里巴巴集團(09988)公布，非併表關聯方螞蟻科技集團股份(螞蟻)於周三(21日)上海證券交易所刊發公告，宣布其在上海證券交易所科創板首次公開發行及上市(A股發行)的安排，以及關於其在香港聯交所同步首次公開發行及上市(H股發行，與A股發行合稱「本次發行」)的若干資訊。
阿里巴巴表示，目前持有螞蟻普通股及螞蟻子公司Ant International Co.,
Limited的C類股份，假設下述贖回及認購安排已完成，該等股份合計代表螞蟻集團33%股權。
A、H股發行初始均各為16.70706億股。據一項贖回及認購安排，Ant International將贖回Ant International的全部B類和C類股份，螞蟻集團將向Ant International的B類股份和C類股份持有人發行3,256,446,324股H股股份(包括向阿里巴巴發行1,158,572,686股H股股份)。此外，螞蟻集團預計將分別就A、H股發行向承銷商授予可購買不超過初始發行股份數15%的額外股份的超額配股權。
受限於獲得必要的監管批准及滿足其他慣常先決條件，作為A股發行中向戰略投資者配售的一部分，阿里巴巴已同意認購7.3億股A股股份。
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