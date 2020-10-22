阿里巴巴同意認購7.3億股螞蟻集團A股

阿里巴巴表示，目前持有螞蟻普通股及螞蟻子公司Ant International Co.,

Limited的C類股份，假設下述贖回及認購安排已完成，該等股份合計代表螞蟻集團33%股權。

A、H股發行初始均各為16.70706億股。據一項贖回及認購安排，Ant International將贖回Ant International的全部B類和C類股份，螞蟻集團將向Ant International的B類股份和C類股份持有人發行3,256,446,324股H股股份(包括向阿里巴巴發行1,158,572,686股H股股份)。此外，螞蟻集團預計將分別就A、H股發行向承銷商授予可購買不超過初始發行股份數15%的額外股份的超額配股權。

受限於獲得必要的監管批准及滿足其他慣常先決條件，作為A股發行中向戰略投資者配售的一部分，阿里巴巴已同意認購7.3億股A股股份。

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