【專家點評】彭偉新：恒指反彈料可持續

港股周四繼續上升，而且資金仍然持續流向恒指成分股，令到資金流入恒指成分股內，進一步推升恒指上24,800點，由於恒指整體走勢要到25,000點至25,500點水平才會有較明顯的壓力，加上現時市上有大量的資金停泊在港匯，主要是用作為申請即將上市的螞蟻集團。因此，市場的整體資金非常充裕下，恒指有機會在螞蟻上市前作出進一步的向上衝刺。暫時港股的整個走勢仍然能維持在自今年3月低位21,139點見底反彈浪之內，特別是恒指即使在7月升上26,782點水平開始回吐，亦未有回調超過該反彈幅度的61.8%，因此，反彈走勢相信仍然會持續，短期在25,000點至250天線之間的水平會有較大的阻力，只要恒指未有失守20天線，相信反彈仍然可以持續。

而新奧能源的股價自今年3月跌至60.45元低位後，便由低位持續反彈，股價在6月及8月兩次升抵98.55元見頂後回吐，曾於上周跌至79.45元後即作出反彈，在股價進一步反彈後，已成功突破了100天線的阻力，更重返整個反彈幅度的38.2%回調目標水平之上。因此，預期股價回調已經結束外，更有機會重返之前高位。建議投資者可以在91元水平買入，上方阻力位為98.5元，若股價再跌穿250天線87元，則宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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