維達國際股價曾瀉17%　第三季經營溢利增長放緩

維達國際公布，截至9月30日止第三季總收益按年減少0.2%(按固定匯率換算減少0.7%)至38.3億港元，其中31.24億元來自紙巾分部；7.06億元來自個人護理分部。期內毛利增加17.6%至14.14億元；毛利率擴闊5.6個百分點，至36.9%。匯兌收益總額為2,700萬元，而去年同期則錄匯兌虧損3,800萬元。

第三季度經營溢利增長48.1%，至5.45億元。經營溢利率擴大4.6個百分點，至14.2%。息稅折舊攤銷前溢利8.29億元，增長28.5%，而相應的息稅折舊攤銷前溢利率增加4.9個百分點，至21.7%。

今年首三季度累計收益減少2.3%(按固定匯率換算增長0.4%)至114.64億元，其中93.66億元來自紙巾分部；20.98億元來自個人護理分部。期內毛利上升27.3%，至43.54億元，而相應的毛利率擴大8.8個百分點，至38%。匯兌收益總額為1,600萬元，而去年同期錄匯兌虧損4,800萬元。

首三季度經營溢利增長80.5%，至18.02億元，而相應的經營溢利率提升7.2個百分點至15.7%。息稅折舊攤銷前溢利增長45.1%，至26.47億元，而相應的息稅折舊攤銷前溢利率擴大7.5個百分點，至23.1%。

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