【專家點評】鄧澤堂：憧憬5G上客量加快 資金流入中移動
2020年10月22日 07:45
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(中新社圖片)
美國眾議院議長佩洛西表示，已起草一份妥協性的紓困方案，市場憧憬共和、民主兩黨在紓困方案上的分歧可望進一步收窄，加上美國生化藥廠莫德勒(MRNA)預料可於12月獲批新型肺炎疫苗的緊急使用權，帶動美股上揚。外圍平穩，恒指亦料短線靠穩，維持炒股不炒市格局，五中全會將於下周召開，投資者可留意相關概念股份。
個股方面，中國移動(00941)公布，今年首三季營運收入為5,744億人民幣，按年上升1.4%；EBITDA為2,169億人民幣，按年下降3.8%。雖然中移動的收入有改善，但由於5G帶來更高的電力成本、電訊塔租賃價格、網絡及數據中心成本，故EDITDA仍見下跌。不過，市場預期中移動的5G上客量加快，ARPU有潛在上升空間，因此有資金流入炒作，投資者可留意。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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