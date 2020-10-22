【專家點評】鄧澤堂：憧憬5G上客量加快　資金流入中移動

美國眾議院議長佩洛西表示，已起草一份妥協性的紓困方案，市場憧憬共和、民主兩黨在紓困方案上的分歧可望進一步收窄，加上美國生化藥廠莫德勒(MRNA)預料可於12月獲批新型肺炎疫苗的緊急使用權，帶動美股上揚。外圍平穩，恒指亦料短線靠穩，維持炒股不炒市格局，五中全會將於下周召開，投資者可留意相關概念股份。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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