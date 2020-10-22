【市前重點睇】道指跌97點　紐油失守40美元

【市前重點睇】❶道指跌97點❷螞蟻H股傳下周二招股❸港匯強勢，金管局再沽54億元

美匯指數弱見92.618；離岸人民幣(CNH)曾高見6.6401；港匯報7.7501；美元兌日圓徘徊於104.6水平；歐元回軟至1.1851；英鎊處1.3132。金價一度漲至1,925.93美元。布油挫3%報41.71美元；紐油跌穿40美元。道指期貨挫逾200點。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出54.25億港元，全日累計沽出81.38億港元，令銀行體系結餘在10月23日增至3,728.55億港元。

●國際貨幣基金組織(IMF)表示，儘管中國經濟領先全球復甦，但在中期之內，亞太地區經濟產出或許仍將低於新冠肺炎疫情前的趨勢水平。

●港股ADR指數收報24,677點，跌77點或0.31%。

●美國10年期國債孳息率升3.69點子，報0.8226厘。

●即月恒生指數夜期收報24,719點，升79點，低水35點，成交17,848張。

●美國白宮幕僚長梅多斯稱，正與眾議院議長佩洛西努力，以期敲定一份「合理」的財政刺激計劃協議，但坦言談判過程仍然存在大量分歧。

●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，全美所有地區的經濟繼續擴張，增速普遍略顯溫和。

●【反應冷清】東涌第57區商業地流標。

●中環甲廈9月空置率升近7%，金鐘破9%各核心區之冠。

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