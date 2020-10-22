【市前重點睇】道指跌97點 紐油失守40美元
2020年10月22日 07:45
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【市前重點睇】❶道指跌97點❷螞蟻H股傳下周二招股❸港匯強勢，金管局再沽54億元
美匯指數弱見92.618；離岸人民幣(CNH)曾高見6.6401；港匯報7.7501；美元兌日圓徘徊於104.6水平；歐元回軟至1.1851；英鎊處1.3132。金價一度漲至1,925.93美元。布油挫3%報41.71美元；紐油跌穿40美元。道指期貨挫逾200點。
●世紀新股螞蟻集團「A+H」上市進入最後階段，螞蟻集團A股(688688.SH)公布首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書。據文件披露，A股及H股同步發行，A股將於本周五(23日)詢價，下周四(29日)公開認購，11月4日公布招股結果。另據外媒報道，螞蟻H股將於周四(22日)預路演，並於下周二(27日)招股，30日定價。A、H股將於11月6日同日掛牌。
●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯再觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出54.25億港元，全日累計沽出81.38億港元，令銀行體系結餘在10月23日增至3,728.55億港元。
●美國抵押貸款銀行家協會預計，今年美國物業貸款發行額將達3.18萬億美元，是自2003年以來最高水平，因低利率刺激物業轉按及物業交易持續激增。https://bit.ly/2TcgiI8
●國際貨幣基金組織(IMF)表示，儘管中國經濟領先全球復甦，但在中期之內，亞太地區經濟產出或許仍將低於新冠肺炎疫情前的趨勢水平。
●道指收報28,210點，跌97點或0.35%；標指收報3,435點，跌7點或0.22%；納指收報11,484點，跌31點或0.28%。https://bit.ly/31uRBeK
●港股ADR指數收報24,677點，跌77點或0.31%。
●美國10年期國債孳息率升3.69點子，報0.8226厘。
●即月恒生指數夜期收報24,719點，升79點，低水35點，成交17,848張。
●美國白宮幕僚長梅多斯稱，正與眾議院議長佩洛西努力，以期敲定一份「合理」的財政刺激計劃協議，但坦言談判過程仍然存在大量分歧。
●紐約12月期油收報每桶40.03美元，跌1.67美元或4%；布蘭特12月期油收報每桶41.73美元，跌1.43美元或3.31%。https://bit.ly/37voCLs
●美國聯儲局發表稱為《褐皮書》的地區經濟報告指，全美所有地區的經濟繼續擴張，增速普遍略顯溫和。
●紐約12月期金收報每安士1,929.5美元，升14.1美元或0.7%。https://bit.ly/3jlwv8m
●英國富時100指數收報5,776點，跌112點或1.91%；法國CAC指數收報4,835點，跌75點或1.53%；德國DAX指數收報12,557點，跌179點或1.41%。https://bit.ly/2HlVmw1
●「內循環」吸資，人民幣六連漲。https://bit.ly/3obERTL
●澳門六賭企上季EBITDA虧損恐逾64億。https://bit.ly/2Hrpzt6
●【反應冷清】東涌第57區商業地流標。
●中環甲廈9月空置率升近7%，金鐘破9%各核心區之冠。
●【產經評論】美元弱人幣升值，世界乾坤大挪移。https://bit.ly/3og3dM3
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