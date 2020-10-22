【股民熱話】港股藍燈籠高掛 睇路了…
2020年10月22日 08:00
東網電視更多新聞短片
雖然螞蟻集團推進中、港上市計劃，且不斷有資金流入香港等參與認購呢宗大型新股活動，惟見到幾隻大型科技股動力似乎放慢，相信與部分資金減持套現，或避險或去認購新股有關。港股繼續在兩萬五關前上上落落，近期係靠啲傳統板塊如內銀股支持，昨日(21日)就輪到中資電訊股發力。當呢批被股民視為預視活躍市況快要告一段落的「藍燈籠」紛紛高掛，股民更要打醒十二分精神！
昨日見到中國聯通(00762)升11%、中國移動(00941)及中國電信(00728)升3.9%及9%，都好少見，即使近日公布新營運數據，都不見得有咁大上升動力。畢竟呢三大中資電訊股盈利比較平穩，去年業績甚至略有倒退，靠相對穩定的派息支持，故每逢要炒起呢個板塊，多半都有景轟，其中一個大背景，好可能係當炒重磅股已經冇咩力水，班大戶就打呢批落後重磅股主意，以圖託住指數表現，確保大型集資活動順利進行。之後會喺點，畫公仔唔使畫出腸。
有一點可以提提大家，參考中移動與恒指的走勢表現，每當輪到中移動起步，恒指即使唔跌，都會維持小幅上落一段時間。但當中移動都見浪頂掉頭回落，則繼後恒指好大機會要出現較大的調整。技術上，若然恒指呢浪真係止喺25,000點水平，掉頭向下調整有機會要回試番22,000至23,000點水平，大家睇路了...
東網產經專欄作者 帥哥
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！