【股民熱話】港股藍燈籠高掛　睇路了…

雖然螞蟻集團推進中、港上市計劃，且不斷有資金流入香港等參與認購呢宗大型新股活動，惟見到幾隻大型科技股動力似乎放慢，相信與部分資金減持套現，或避險或去認購新股有關。港股繼續在兩萬五關前上上落落，近期係靠啲傳統板塊如內銀股支持，昨日(21日)就輪到中資電訊股發力。當呢批被股民視為預視活躍市況快要告一段落的「藍燈籠」紛紛高掛，股民更要打醒十二分精神！

有一點可以提提大家，參考中移動與恒指的走勢表現，每當輪到中移動起步，恒指即使唔跌，都會維持小幅上落一段時間。但當中移動都見浪頂掉頭回落，則繼後恒指好大機會要出現較大的調整。技術上，若然恒指呢浪真係止喺25,000點水平，掉頭向下調整有機會要回試番22,000至23,000點水平，大家睇路了...

東網產經專欄作者 帥哥

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