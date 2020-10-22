【名家筆陣】施羅德：為何投資者應繼續看好中國？

經過較理想的新冠疫情危機處理後，中國在某程度上已恢復正常，這種形勢應對中國的經濟和股市有利，中國內地似乎正在逐漸回復到往日的氣息。在新冠疫情仍縈繞着環球前景的情況下，很多人或會對中國內地能夠如此迅速地回復正常感到難以置信，但回看我在近期從香港到訪上海的親身經歷，事實亦的確如此。

當地交通擠塞的情況就比往日實施封城和其他限制措施之前那樣嚴重。與此同時，各地的食肆已重回車水馬龍的面貌。除了抵達時必需接受為期兩周的隔離觀察外，我幾乎看不到任何疫情危機的迹象。受惠於利好的政策以及完善的新冠病毒檢測追蹤機制，我們認為復甦勢頭將會持續，因而繼續為內地股市的表現帶來利好因素。

【當地經濟復甦進展如何？】

繼今年第一季度按季收縮10%之後，中國經濟已於第二季度錄得反彈，按季大幅增長11.5%。工業活動引領經濟復甦，而製造業正在恢復至更為正常的營運水平。零售銷售等方面的數據雖然正在不斷改善，但消費行業的表現仍然相對落後，部分原因是由於旅遊等行業尚待全面復甦，現時表現仍然較為疲弱。

整體而言，中國的疫情危機已受到較好的控制，而除了與其他國家的往來受影響之外，國內大部分經濟活動已基本恢復常態。

【內地經濟今後的前景如何？】

為了應對新冠疫情的影響，內地政府於今年初採取積極措施。受惠於此等因素，我們認為經濟活動至少會在未來幾個季度維持強勁。當局亦已採取各項刺激措施，並為額外開支提供專項財政預算，藉以重啟及支持疫情後的經濟增長，當中包括中央政府發行的專項債券。

此外，在疫情爆發之前，中央政府已提高地方政府的債券發行額度，所籌集得的資金將用於基建項目增長及各項旨在改善民生的投資項目。

與此同時，中國人民銀行今年初實施的寬鬆貨幣政策亦有望產生積極作用，但實質影響通常需要過一段時間才會浮現。

【寬鬆政策對房地產有何影響？】

以往，與房地產相關的建造業活動一直都是中國經濟增長的主要動力。在央行採取寬鬆貨幣政策的環境下，人們自然會擔心當中的部分資金是否會湧入房地產市場，繼而推動樓價大幅向上。

然而，中國當局近年來已採取堅定的政策立場。除了反覆強調「房住不炒」的態度讓人感到鼓舞外，中央政府在必要時亦果斷出手干預。當局一般透過控制銀行對開發商的借貸來控制房地產供應，而在需求方面亦可透過銀行對首期付款要求和貸款成數限制進行管理。

此外，當局亦已更廣泛地實施房地產限購措施。例如，在「戶口制度」的限制下，個人若沒有其所在城市的戶籍是無法購買當地房產的。購買者亦必須提供就業及社保供款證明。

即使在經濟高速增長的地區，這些措施都在發揮作用。以深圳為例，由於房價曾在短期內出現急升，當地政府採取了多項限制措施，以抑制房價上升。因此，即使貨幣政策持續寬鬆，目前尚未出現資金大量湧入房地產行業的情況。

【投資者有哪些需要留意的風險？】

與其他國家一樣，疫情仍然存在再度爆發風險是不爭的事實，這有可能導致各地再次實施人員流動限制，繼而影響經濟活動。然而到目前為止，中國在抑制及管控疫情感染率方面的能力仍然頗具說服力。

另一方面，地緣政治摩擦似乎將會持續，而緊張局勢亦有可能在美國總統選舉前進一步升級。這可能會以對科技行業施加進一步限制的形式展現出來。

雖然這些措施有可能為市場情緒等帶來一些影響，但我們相信對經濟的影響是可控的。以國內經濟為例，當地政府所稱的「內循環」(即國內生產、分銷及消費)將是愈來愈明顯的驅動因素。

【市場機遇將會在何處？】

雖然市場自年初以來已錄得強勁的表現，但我們並未因此放慢繼續在中國A股市場(即上海和深圳股市)發掘具吸引力投資機會的步伐。

我們看好有望從長期增長趨勢中受惠的公司已有一段時間。以電動汽車行業為例，增長趨勢有可能持續多年。另外，5G和相關工業亦是可望從自動化進程中受惠的行業板塊。

我們認為中國企業正在不斷加強自給自足的能力和增加研發方面的投資，同時亦在提升長遠的競爭力。

若經濟復甦勢頭繼續維持穩健，並在2021年如我們所料增強動力，對經濟週期較為敏感的行業(如原材料)相信可以迎來一些機會。

在任何經濟狀況下都有望錄得強勁增長的行業當中，個別企業的估值已無可否認地偏高。不過，我們仍認為這些行業中仍有個別企業的增長潛力被低估。

施羅德投資管理(香港)中國A股基金經理 李文傑

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