【專家點評】古勝：李寧現價仲博唔博？
2020年10月22日 08:15
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(Getty Images圖片)
恒指尋日一度升穿24,900點，但最終都跌番落24,800樓下，收報24,754點，升184點，成交額1,095億元，上落市格局持續。隨螞蟻集團即將上市，以及美國總統大選即將舉行，目前大市可謂機會與危險相伴，博唔博埋呢一浸升勢，就要睇實自己個倉，若然太重宜高位分段減持。
個股方面，近日李寧(02331)走勢一枝獨秀，完全跑贏其他體育用品股，現價仲追唔追得？先睇大行點講，摩通上調其標價至48.8元，評級為「增持」，理由是第3季零售流水錄中單位數增長，優於該行預期。
事實上，李寧上半年純利倒退14%，而第3季同店銷售按年錄低單位數增長，現價的往績市盈率逾62倍，而今年市盈率又唔見得可以降低，以體育用品股來說，估值確實令人感覺高處不勝寒。
睇其走勢，李寧目前沿8月初至今的升軌向上，周二(20日)突破近期37至39.5元的整固區，昨再飆逾4%收報42.6元。未來並非冇機會再上，而上方無頂，想博就自己睇路，向下宜守37元。
東網產經專欄作者 古勝
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