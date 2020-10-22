【專家點評】古勝：李寧現價仲博唔博？

恒指尋日一度升穿24,900點，但最終都跌番落24,800樓下，收報24,754點，升184點，成交額1,095億元，上落市格局持續。隨螞蟻集團即將上市，以及美國總統大選即將舉行，目前大市可謂機會與危險相伴，博唔博埋呢一浸升勢，就要睇實自己個倉，若然太重宜高位分段減持。

事實上，李寧上半年純利倒退14%，而第3季同店銷售按年錄低單位數增長，現價的往績市盈率逾62倍，而今年市盈率又唔見得可以降低，以體育用品股來說，估值確實令人感覺高處不勝寒。

睇其走勢，李寧目前沿8月初至今的升軌向上，周二(20日)突破近期37至39.5元的整固區，昨再飆逾4%收報42.6元。未來並非冇機會再上，而上方無頂，想博就自己睇路，向下宜守37元。

東網產經專欄作者 古勝

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