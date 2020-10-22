【港股開市】騰訊阿里偏軟　三大電訊股回吐

美股道指期貨再跌過百點，港股開市偏軟。恒生指數跌58點，報24,696點；國企指數低開43點，報10,034點；科技指數升6點，報7,624點。

昨日炒上的中資電訊股回吐，中國聯通跌2.6%，是表現最差藍籌；中國移動及中國電信跌1.1%及2.3%。

ATMX四大科網股乏力，騰訊跌0.1%；小米集團跌0.2%；阿里巴巴跌0.5%；美團點評無起跌。

其他重磅藍籌普遍向下，滙豐控股跌0.5%；建設銀行跌0.7%；工商銀行跌0.4%；中國平安跌0.3%；香港交易所偏軟；友邦保險升0.7%。

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