滙豐中環總行兩銅獅今開廂　滙豐股價於31元反覆

據滙豐銀行內部電郵，滙豐香港行政總裁施穎茵(Diana Cesar)向員工指，感激員工於過去數月新型肺炎疫情期間面對挑戰的表現，並公布其中環總行門外兩隻銅獅史提芬(Stephen) 及施迪(Stitt)今日進行祝福儀式後，重新開放予公眾觀賞。

她稱:「因社交距離限制，今日的活動將保持簡單；但為讓您參與其中，將在HK Newswire及HSBC HK Twitter上發布視頻和一些照片」。她又指，銅獅表面損傷已修復，並將繼續請專家團隊進行全面修復。

位於滙豐中環總行門外一對銅獅過往一直為重要地標，今年初於社會事件中受到破壞，隨後即用木板圍封獅身以進行復修。

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