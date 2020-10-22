【港股格局】郭家耀：新股吸資　港股千點內窄幅上落

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期反覆上落，加上重磅新股IPO將啟動招股，料令二級市場壓力加大，故恒指後市會在24,000點至25,000點這千點內窄幅上落。

另他指，環球經濟下滑影響原油需求，加上替代能源發展愈來愈好，兩大因素導致油價長期低迷令油企業績不振，故不建議低吸油股。

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