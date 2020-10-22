【港股格局】郭家耀：新股吸資 港股千點內窄幅上落
2020年10月22日 10:27
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，港股近期反覆上落，加上重磅新股IPO將啟動招股，料令二級市場壓力加大，故恒指後市會在24,000點至25,000點這千點內窄幅上落。
至於中資金融股近期走勢改善，他認為與監管機構放寬「讓利」有關，加上近期內地多項宏觀經濟指標表現不俗，料內銀有望於第3季甚至全年交出不俗業績。他建議，內銀首選招行(03968)。
滙控(00005)方面，他指近期股價有企穩迹象，而且中央近期似乎釋出善意，容許集團加大內地投資，但要留意宏觀環境對集團經營表現仍有影響，料股價反彈幅度在10%內上落。
另他指，環球經濟下滑影響原油需求，加上替代能源發展愈來愈好，兩大因素導致油價長期低迷令油企業績不振，故不建議低吸油股。
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