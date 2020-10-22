港股格局：許繹彬籲留意阿里及高鑫
2020年10月22日 10:28
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恒指周四早間跌約100點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，螞蟻集團上市見曙光，傳出下周重陽節假後立即進行招股，美國大選後便會上市，消息為港股注下興奮劑，更令阿里巴巴(09988)直接受惠，周三已創出在港上市新高，突破300港元大關，料仍有上升空間。
不過有人歡喜有人愁，物業管理新股合景悠活(03913)和世茂服務(00873)在本周進行招股，受到螞蟻招股消息突然來襲，令上述兩股出現嚴重抽飛情況，屬近期罕見。他認為，由於近日新股不論在暗盤或上市首日，「贏股價輸利息」的情況屢見不鮮，新股倍升神話不再；加上螞蟻招股千呼萬喚，投資者全情投入乃屬人之常情，只能慨嘆合景悠活及世茂服務生不逢時。
另他估計，一直被市場認為是強勢股的物管股或因螞蟻招股而出現大幅調整，碧桂園服務(06098)及雅生活服務(03319)更創出近月新低，相信與資金調回作認購螞蟻有關，此情況可能漫延至其他強勢股份，投資者必需格外留神。
若選近期股票風頭躉，阿里巴巴榜上有名乃毋庸置疑，股價除受惠螞蟻上市創出新高外，本周更透過子公司淘寶中國投資總計約280億元，增持高鑫零售(06808)，料欲擴大其零售業務的版圖。高鑫股價曾一度急升至超越10元，周四早間已回落至8.5元水平。由於臨近11月11日國內受歡迎的傳統購物節「光棍節」，所以相信高鑫股價仍有後着，投資者不妨留意。
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