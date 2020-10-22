全球經貿戰：電訊業排除華為設備　愛立信5G訂單增加

瑞典通訊設備大廠愛立信(Ericsson)於周三(21日)表示，截至9月底止，該公司的5G商用訂單已達到112宗。由於歐洲電訊業者設備採購接連排除中國華為，讓愛立信的訂單量較6月底時增加13宗。

愛立信供應核心系統和基地台等設備給電訊業者。即使目前疫情擴大，接單量仍持續增加。

根據該公司於同日發表的第三季度財報，期內營收按年增長1%，至575億瑞典克朗(約510.7億港元)；淨利潤54億瑞典克朗；去年同期則虧損62億瑞典克朗。

英國於7月決定在5G設備排除華為，原本使用華為設備的電訊商須改用愛立信或芬蘭諾基亞(Nokia)等廠商的通訊設備。愛立信於9月就陸續和西班牙的電訊龍頭如Telefonica等簽下5G設備的商用訂單。

在中國市場方面，愛立信也成功將5G設備賣給當地的三家電訊商，惟愛立信在中國市場的前景發展還難以預測，因瑞典政府在20日決定排除華為設備，料會引起反彈。

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