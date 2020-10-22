PayPal消息帶動！比特幣飆半成　一度突破1.3萬美元

大型支付公司PayPal允許用戶使用加密貨幣買賣交易，消息帶動比特幣愈升愈有，更一度衝破13,000美元大關，是自2019年中旬以來首次突破13,000美元。

據CryptoCompare資料，比特幣24小時高見13,241美元，最新報12,810美元，升5%；以太幣(ETH)升4.13%，萊特幣(LTC)更大漲12.81%。

儘管於新冠肺炎期間一度暴跌，比特幣踏入10月份再度炒上，本月迄今已飆升近兩成，今年則上漲逾80%。目前比特幣價位與2017年約20,000美元高位，仍差距約7,000美元。

大型支付公司PayPal周三(21日)宣布宣布，將容許客戶使用加密貨幣，包括比特幣、以太幣(Ether)、比特幣現金(Bitcoin Cash)以及萊特幣(Litecoin)。此外，PayPal亦計劃讓加密貨幣，作為旗下2,600萬商戶的融資渠道。

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