神級管理都難救！Quibi上線半年便要解散公司

外媒報道，今年4月才上線、主攻短影音串流的Quibi宣布將逐步關閉服務，並出售企業相關資產。

Quibi表示計劃在接下來的幾個月，和法律與經濟顧問商討有關解散公司的事宜，同時尋找適合的買家。創辦人Jeffrey Katzenberg在聲明中指出，自從Quibi推出後，世界發生劇烈的轉變，公司的商業模式也變得不再可行。

Quibi一名為「quick bites」的縮寫，與YouTube或TikTok等短片平台不同之處，Quibi僅提供由自家平台創作的「短劇」，每一集的時間限制在10分鐘左右，並要求創作者必須在每一集的結尾埋下懸念，吸引用家追看。然而，在新冠肺炎全球肆虐的形勢下，更多網民變「宅民」，有更多時間煲劇，Netflix、Apple TV Plus或Disney Plus才是他們首選，令Quibi「攻佔」用戶零碎時間的如意算盤無法打響，最終步上結業之路。

Quibi的掌舵人其實大有來頭。創辦人Jeffrey Katzenberg曾出任Walt Disney Studios的主席，離開迪士尼後與著名電影導演及製片人史提芬史匹堡(Steven Spielberg)及大衞·葛芬(David Geffen)共同創辦了夢工場(DreamWorks Animation)。至於行政總裁Meg Whitman用了10年時間把eBay從一個僅有30人的小店帶向全球擁有15,000員工、每年銷售額達80億美元的巨企。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299