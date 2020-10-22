【瑞通推介】美團發美元票據　嚴選中短期購沽證

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場觀望纾困方案談判進展，道指隔晚收報28,210點，跌97點或0.3%。恒指今(22日)早市回落逾100點，回軟至24,600點以下整固。恒指好倉(牛證及認購權證)昨(21日)淨流出逾1.5億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6400萬元，反映投資者預期港股四連升後將見調整。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價23,100至23,199點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

美團點評計劃共發行20億美元優先票據。另有報道傳美團擬於今月底推出地區團購服務「美團團節社」新項目，布局社交電商。此外，有券商預期美團第三季受惠「食品+平台」的策略成功，收入按年增長加快。美團昨收復10天線，並錄約3.8億元北水淨買入，是淨流入最多港股，股價收升3.1%於269元，盤中一度重上270元。然而，儘管內地國內遊復甦，旅行社出入境團隊旅遊及「機票+酒店」業務尚未恢復。美團今早回落逾1%，低位跌穿264元。輪證資金流方面，昨有超過3,900萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾520萬元淨

流入。

中移上季純利同比錄正增長，績後普遍獲券商看好，股份上日大成交一舉升穿10天和20天線，盤中曾漲半成，高見52.45元，收報51.9元。今早回調約3%，低見50.35元。昨有逾150萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流入。

阿里巴巴旗下天貓昨啟動今年「雙11」預售，據報，交易和參與人數均勝去年。另外，惠譽確認阿里巴巴的長期外幣發行人違約評級和高級無抵押評級為「A+」，展望穩定。至於阿里旗下螞蟻集團正式展開招股流程，阿里擬參與螞蟻A股配售。受螞蟻上市在即帶動，阿里連日破頂，昨曾高見303.8元，收報300.2元，連升四日累漲5.4%；今早回軟，於300元關前整固。昨有逾410萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近100萬元淨流入。

美元偏弱帶動金價向上，SPDR金ETF昨以全日最高位1,398元收市，升1%，重越10天線。今早窄幅，續於1400元關口之下整固。昨有約90萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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