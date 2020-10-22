中國經濟：首3季工業生產回正軌　已開通69萬個5G基站

中國工信部表示，今年首三季全國規模以上工業增加值按年增長1.2%，累計增速實現由負轉正，工業生產基本回歸正軌。今年以來，工業經濟整體呈現出「生產增速逐季加快、產銷銜接不斷改善、市場主體信心明顯增強」的持續穩定恢復性態勢。綜合各方面因素分析，完全有基礎、有條件、有信心保持目前這種回升向好的運行態勢。

此外，截至9月底，全國開通5G基站69萬個，北京、上海、廣州、杭州等城市實現5G網絡城區連片覆蓋，中國以5G為代表的新型信息基礎設施投資季度加大。

工信部運行監測協調局局長黃利斌稱，下一步將推動降低中小微企業的融資成本，促進大中小企業融通發展，支持中小企業拓展國際市場，幫助中小企業渡過難關，實現穩定健康發展。

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