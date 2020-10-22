趕美國消費旺季前保存貨　近月輸美貨運成本飆升

外媒報道，近月從亞洲運往美國的貨物成本飆升，原因是美國公司尋求在假期旺季之前補充已耗盡的庫存，並為新冠肺炎疫情可能在冬季惡化做好準備。

報道引述國際航運協會Bimco表示，繼10月1日增長37.2%之後，周末到美國西海岸的長期運價上漲了12.7%，是自2015年以來最大的隔夜升幅。現在的價格較2019年同期高出63.4%。與此同時，從亞洲到東海岸的價格比去年同期高出25%。

根據David Kerstens的說法，由於今年早些時候對供應鏈的衝擊，美國的庫存目前處於1990年以來的最低水平。富瑞分析師亦表示，從春季開始，中國的生產實際上就已經停運了，自那以後，由於電子商務使人們在服務上的花費減少了，因此美國對電子商務的需求尤其增加了。

中國第三季度的國內生產總值同比增長4.9%，過去四個月的每個月出口均增長，上個月增長了10%，是今年以來增長最快的月份。

儘管最近幾周到美國沿海的長期運費已大幅上漲，但仍遠遠落後於當量現貨價格。9月，中國官員與大型航空公司會面，要求他們控制價格。

對於可能違反競爭標準的行為，美國聯邦海事委員會警告說，為應對疫情所造成的異常情況和挑戰，已加強了對市場，單個海洋承運人和三個全球承運人聯盟的審查。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299