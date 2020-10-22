【專家點評】陳蓓敏：內地經濟復甦　對中移動有利

在美國總統大選日前，兩位候選人尚有一次電視辯論機會，將在本港時間周五早上。當然是此辯論後，雙方感染新冠病毒的機會是很低很低。特朗普已曾受感染，那麼短的時間再中招，機會率低，拜登已是年紀一大把，若在十一月三日前感染，真的是十月驚奇中的「阿奇」，特朗普是「阿驚」已先行出現。正當特朗普忙於選舉，打外交戰略，甩鍋不但給了中國，也給白宮傳染病專家福奇送一個。美國刺激經濟方案討論時陰時晴，短線難見定案，最終是殊途同歸。

深圳被指定為大灣區引擎後，一些深圳改革陸續見光公布。發改委發布共40條首批授權事項。是全方位深化深圳特色社會主義經濟特區發展，推動未來灣區配套運行。在金融方面，將推行深市股指期貨，推動企業發行股票或CDR，建立新三版掛牌公司轉板制，建設大數據中心等，只有一河之隔的香港，今天雖不是主角，但在近鄰效應下，也可聞到米香。恒指重奪100天線上，努力向上探。國企指數月內也數度探試萬點關口，若能守穩10,200水平，對上升增添鼓勵性刺激。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有中移動。)

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299