港股格局：黃志陽指阿里仍有得炒
2020年10月22日 11:03
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港股周四早間向下，不過跌幅未算太大。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，雖然投資者仍擔心美國總統大選的不明朗因素，但港股近日走勢相對不俗，技術上若確認突破，有機會挑戰25,500點水平。不過暫時大型新經濟股動力不太足夠，依靠中資金融股支撐大市，要提防恒指一旦失守24,200點，或回試早前低位23,100點水平。
他認為周四在300港元附近上落的阿里巴巴(09988)仍有炒作空間，如果螞蟻集團上市後表現出色，有份認購螞蟻A股的阿里亦會受惠，另市場對疫情下今年「雙十一」銷售有憧憬，皆有機會支持阿里股價進一步向上。
至於港股步入業績期，包括滙豐控股(00005)將於下周二公布業績，他認為投資者對金融股的業績期望不高，滙控管理層會否透露何時恢復派息將是最重要消息，另一些早前已被炒上的股份如內需股，還要看業績表現與市場預期會否出現較大落差，繼而令股份在績後大幅波動。
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