港股格局：黃志陽指阿里仍有得炒

港股周四早間向下，不過跌幅未算太大。安山資本資產管理部董事黃志陽表示，雖然投資者仍擔心美國總統大選的不明朗因素，但港股近日走勢相對不俗，技術上若確認突破，有機會挑戰25,500點水平。不過暫時大型新經濟股動力不太足夠，依靠中資金融股支撐大市，要提防恒指一旦失守24,200點，或回試早前低位23,100點水平。

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