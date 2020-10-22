中國經濟：周小川指人民幣國際化存雙軌問題

博鰲亞洲論壇副理事長、內地央行前行長周小川周三(21日)表示，人民幣國際化過程中仍有一些雙軌問題，其中最主要是在股市，有A股、B股、H股、紅籌股，實際資產不一樣，價格也不一樣。今後幾年內，要下更大決心大幅提高人民幣可自由使用程度。

外媒引述周小川在2020金融街論壇年會上指出，如果是同股不同權的產品，價格有較大差異可以理解，但同股同權產品出現明顯價差，主要或是因貨幣不可兌換、中間沒有套利機制所造成，將來必須解決這些問題。

周氏認為，目前人民幣實行浮動匯率，所以人民幣對美元匯率會有時候走高，有時候走低，走高的時候自然購買人民幣資產的人就會多一些，但這並不是最關鍵的因素。近些年來，過去有人擔心人民幣匯率跌破7和外匯儲備跌破3兆美元，「7」是個重要的心理關口，但從這兩年情況來看，人民幣匯率在數字7關口有上有落，外匯儲備也保持浮動穩定。

他又表示，目前還存在前述的雙軌制問題，今後幾年內要下更大決心大幅提高人民幣可自由使用程度，在進一步推進資本項目可兌換的過程中要權衡利弊，對於資本流動、外匯管控等方面做更深入的政策分析研究工作，同時也要有應急準備。

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