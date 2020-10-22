港元拆息︰1個月續升至0.44厘
2020年10月22日 11:18
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.055厘；1星期報0.132厘；與樓按相關的1個月再升至0.44厘；3個月續企0.54厘。
22/10/2020
隔夜 0.05571厘
1星期 0.13250厘
2星期 0.42149厘
1個月 0.44107厘
2個月 0.46429厘
3個月 0.54054厘
6個月 0.68679厘
12個月 0.86161厘
21/10/2020
隔夜 0.06089厘
1星期 0.13179厘
2星期 0.36387厘
1個月 0.43679厘
2個月 0.46625厘
3個月 0.54857厘
6個月 0.68964厘
12個月 0.86232厘
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