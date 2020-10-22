【高盛推介】騰訊四連升後抖抖氣 追蹤高槓桿輪證
2020年10月22日 11:24
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊自上周五(16日)起連升四日，今(22日)早跟隨大市下跌，早上低開不足0.1%後失守560港元水平，最新報558.5元，跌約1.4%。有報道指，內地短視頻App經營商「快手」傳最快下月來港上市。市場預期身為大股東的騰訊將可因此受惠。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約590萬元。而牛證於昨日則獲資金轉向部署。
今早成交較大的認購證條款為行使價650至680元間的產品，這類產品雖能提供10至11倍左右槓桿，但屬非常價外。事實上，市場上有部分較貼價產品，提供的槓桿相若，更值得留意。
投資者如看好，可留意屬行使價560至625元間，2個月期以上的認購證中，槓桿最突出的騰訊購(18246)。貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約2個月的騰訊購(27042)。投資者如計劃部署牛證，可留意騰訊牛(68470)，與現價有約14.3元差距。
騰訊購(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿10.8倍，行使價560至625元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購(27042)，行使價600.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿10.2倍，貼價、高槓桿。
騰訊牛(68470)，收回價545.18元，行使價542.68元，換股比率500，槓桿比率30.1倍，高槓桿較貼牛。
投資早如看淡，可留意屬行使價500至560元間的認沽證中，槓桿最突出的騰訊沽(11368)。
騰訊沽(11368)，行使價507.5元，2021年01月15日到期，實際槓桿8.3倍，行使價500至560元間產品中，槓桿最高。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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