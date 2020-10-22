【高盛推介】騰訊四連升後抖抖氣　追蹤高槓桿輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊自上周五(16日)起連升四日，今(22日)早跟隨大市下跌，早上低開不足0.1%後失守560港元水平，最新報558.5元，跌約1.4%。有報道指，內地短視頻App經營商「快手」傳最快下月來港上市。市場預期身為大股東的騰訊將可因此受惠。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署認沽證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約590萬元。而牛證於昨日則獲資金轉向部署。

今早成交較大的認購證條款為行使價650至680元間的產品，這類產品雖能提供10至11倍左右槓桿，但屬非常價外。事實上，市場上有部分較貼價產品，提供的槓桿相若，更值得留意。

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