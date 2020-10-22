【高盛推介】內銀股做好　建行及工行購證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：人民銀行行長易綱日前表示，穩健的貨幣政策取得積極成效，有力支持經濟恢復；並表示據估算，截至９月末已實現超過1.1萬億元人民幣的讓利。

內銀股今(22日)早市做好，當中昨日升約1.1%的建行今早低開約0.7%後隨即反彈，最高見5.83元，突破2個月高位。昨日升約1.1%的工行今早低開約0.4%後隨即反彈，最高見4.72元，亦突破2個月高位。

觀察港股通資金流向，可見近期北水追捧建行及工行，錄得連續多日獲資金淨買入，當中昨日分別有約2.06億及2.09億元。

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