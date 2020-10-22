【高盛推介】內銀股做好 建行及工行購證選擇
2020年10月22日 12:04
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：人民銀行行長易綱日前表示，穩健的貨幣政策取得積極成效，有力支持經濟恢復；並表示據估算，截至９月末已實現超過1.1萬億元人民幣的讓利。
內銀股今(22日)早市做好，當中昨日升約1.1%的建行今早低開約0.7%後隨即反彈，最高見5.83元，突破2個月高位。昨日升約1.1%的工行今早低開約0.4%後隨即反彈，最高見4.72元，亦突破2個月高位。
觀察港股通資金流向，可見近期北水追捧建行及工行，錄得連續多日獲資金淨買入，當中昨日分別有約2.06億及2.09億元。
投資者如看好建行，認購證方面可考慮以行使價5.7至6.5元作為篩選產品的條件。並可留意當中2個月期以上產品中，槓桿最突出的建行購(26523)。貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約4個月的建行購(27506)。投資者如計劃部署牛證，可留意新上市的貼價建行牛(51164)，與現價有約9%差距。
建行購(26523)，行使價6.29元，2021年02月04日到期，實際槓桿11.0倍，行使價5.7至6.5元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
建行購(27506)，行使價6.19元，2021年02月24日到期，實際槓桿9.5倍，貼價、低街貨。
建行牛(51164)，收回價5.3元，行使價5.2元，換股比率10，槓桿比率8.2倍，新上市貼牛。
工行購(22090)，行使價4.99元，2020年12月29日到期，實際槓桿13.8倍，行使價4.6至5元間產品中，槓桿最高。
工行牛(51182)，收回價4.2元，行使價4.1元，換股比率10，槓桿比率8.0倍，新上市、市場上槓桿最高之一牛證。
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