【大行觀點】高盛：料2021年金價可見每安士2300美元

投資銀行高盛預計，2020年白銀平均價格為每安士22美元，2021年為每安士30美元；預計2020年黃金平均價格為每安士1,836美元，2021年為每安士2,300美元。

亞洲時段，現貨金價報每安士1,913.45美元，跌11.14美元或0.58%。

高盛又預計，2021年大宗商品將出現結構性牛市。目前預計大宗商品12個月的回報率為28%，維持對大宗商品的中短期增持的投資建議。

此外，該行預計2020年布倫特原油平均價格為每桶43.9美元，2021年為每桶59.4美元；預計2020年紐約原油平均價格為每桶40.1美元，2021年為每桶55.9美元。

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