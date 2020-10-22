中國經濟：首3季銀行業共處置不良貸款1.73萬億人幣

中國銀保監會副主席梁濤表示，不良資產認定和處置大幅推進。截至9月末，商業銀行逾期90天以上的貸款與不良貸款之比為80.2%，部分銀行逾期60天以上的貸款也全部納入不良。前三季度銀行業共處置不良貸款1.73萬億元，新提取貸款損失準備金1.54萬億元人民幣(下同)，按年增長15%。

梁氏稱，威脅金融安全的灰犀牛得到控制，首三季新增房地產貸款佔全部新增貸款比重，較去年同期下降3.7個百分點。配合地方政府化解隱性債務，近三年來，銀行保險機構累計增持地方政府債券11萬億元。今年以來面對疫情衝擊，及時出台一系列紓困措施，全力以赴推動經濟恢復正常循環，提早謀劃應對風險反彈回潮，嚴密監測防範外部風險衝擊，有效防止了突发衞生事件引發的重大金融風險。

對於互聯網金融風險，他直言形勢根本好轉，中國實際運營的P2P網貸機構由高峰時期的逾5,000家壓降至9月末的6家，借貸規模及參與人數連續27個月下降。

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