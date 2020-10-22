中電信首三季盈利升1.7%　5G套餐用戶6480萬

該公司積極開展5G網絡共建共享，加快5G業務規模商用，今年截至9月底，公司移動用戶達到 3.49億戶，淨增1,378萬戶，其中5G套餐用戶數達到6,480萬戶，淨增6,019萬戶；平均每月每戶移動服務收入(ARPU)為44.4元，降幅持續收窄。有線寬頻用戶約1.57億戶，淨增362萬戶。

2020年首三季度，公司加速新興技術融合創新，持續拓展產業數字化市場空間，產業數字化收入約為634.36億元，按年增長6.9%，收入規模和收入佔比保持業界領先，其中IDC收入達到215.84億元。公司加快推進「網是基礎、雲為核心、網隨雲動、雲網一體」的雲網融合戰略，全網雲業務收入約為80.46億元，保持快速增長。

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