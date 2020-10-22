中海宏洋首3季經營溢利增長15%

於第3季度，集團整體合約銷售額共達167.36億元，涉及合約面積約1,308,300平方米。

截至今年9月30日止9個月總累計合約銷售額共446.04億元，涉及合約面積約372.9萬平方米，按年各增15.6%及4.6%。另外，於今年9月30日累計認購而有待簽訂買賣合同總額為16.04億元，其總合約面積為10.93萬平方米。

第3季內，集團新進駐甘肅省天水市，連同於呼和浩特、遵義、鹽城、銀川、合肥、唐山、蘭州及汕頭補充土地，集團共購得13幅土地，其應佔權益樓面面積約280.42萬平方米，需支付權益地價約128.36億元。

於2020年9月30日，集團及集團之聯營公司持有位於中國境內樓面面積共約2,800萬平方米之土地儲備。

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