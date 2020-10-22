富通與慕尼黑再保險自動化解決方案合作 推動核保數碼化

富通保險周四(22日)宣布與慕尼黑再保險自動化解決方案(Munich Re Automation Solutions)合作，利用慕尼黑再保險的數碼自動核保方案ALLFINANZ SPARK(「SPARK」)，縮短繕發保單所需的處理時間，以推動核保過程數碼化。

SPARK將提供實時銷售，把人工核保程序轉成即場進行，富通保險首席營運總監蔡靈芝表示，客戶反映需要更簡便的方法去購買、更新或調整保單，該方案將省時及加快流程。

慕尼黑再保險自動化解決方案亞洲區執行副主席Alby Van Wyk表示，SPARK令報價及保單處理程序變得更加簡單、快捷，同時可讓保險公司在數碼服務上增設其他服務，包括將來推行測性核保。

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