港股格局：鄧建初料螞蟻上市後流動性將減少

股市周四低開後曾一度跌近200點。時富證券聯席董事鄧建初表示，港股暫時在徘徊區間上落，惟較難突破25,000點關。

首先，美國總統大選結果出爐後一段時間，美股波動性較大，他認為牌面上拜登或較大機會勝出，但特朗普提名保守派巴雷特出任最高法院大法官，相信他落敗後會以盡一切手段推翻投票結果。美股大跌，港股將跟隨美股低開，但他預料只會短暫影響港股，皆因市場熱炒國內股份，中段將跟隨A股走勢。

他認為螞蟻招股對市場的影響較美股大，由於招股反應熾熱，他勸籲投資者須小心螞蟻集團集資後，大市資金的流動性較低。

科網股板塊周四出現回吐，他認為散戶及個別基金普遍覺得螞蟻集團較其他龍頭股容易熱炒，於是沽盤釋出現金以認購新股，但其他基金未必會把所有股份賣出，若上市後螞蟻股價大升，將帶動其他科技股上升，並吸引資金回流。

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