香港會計師公會對一名執業會計師作出紀律處分

香港會計師公會轄下一紀律委員會，於2020年9月16日就執業會計師黃敏琪沒有或忽略遵從執業審核委員會的指示，對她予以譴責。紀律委員會另命令由2020年10月28日起吊銷黃的執業證書並將其從會計師名冊中除名，為期3年。此外，黃須繳付罰款30,000港元及紀律程序費用55,105元。

黃以個人名義兼職執業並須接受公會的執業審核。執業審核人員多次嘗試向她索取資料作審核用途，然而她拒絕提供相關資料。

執業審核委員會其後根據香港法例第50章《專業會計師條例》第32F(2)(b)條向黃發出指示，要求她與公會合作以便進行執業審核，並提供若干資料以作審核，黃並沒有

遵守該指示。執業審核委員會經考慮所得資料後，根據《專業會計師條例》第34(1)(a)(v)對黃作出投訴。

紀律委員會裁定黃在沒有合理辯解下，沒有或忽略遵從執業審核委員會根據《專業會計師條例》第32F(2)(b)條發出的指示。經考慮有關情況後，紀律委員會根據《專業會計師條例》第35(1)條向黃作出上述命令。

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