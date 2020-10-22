新股專輯：傳螞蟻集團再調升估值至4610億美元
2020年10月22日 12:51
東網電視更多新聞短片
世紀新股螞蟻集團招股在即，據外媒引述最新交易前報告(Pre-deal report)報道，螞蟻再度提升上市估值，達3,800億至4,610億美元。另外，是次招股將加入10個新的聯席帳簿管理人。
事實上，今次為螞蟻第三度調升估值。其於八月遞交「A+H」上市申請，當時有傳售資約300億美元，目標估值2,250億美元。事隔不足一個月，已傳集資額及目標估值分別加碼至350億美元及2,500億美元。上周五(16日)則最新傳出，將估值上調至2,800億美元，惟未聞集資額變動。
報道又引述外資券商瑞信報告，假設螞蟻2020年至2022年的年複合增長率達32%，其目標市盈率為38倍至45。該行認為，數碼金融服務將成為螞蟻未來收入的主要增長動力，預料明年盈利可增長3成至560億元人民幣，2022年則達750億元人民幣。
螞蟻集團獲中國證監會同意在上海科創板註冊，AH股發行量各佔一半，各發行不超過約16.7億股，相當於已擴大後股本約11%，中港兩地均設約15%的超額配售權。其中螞蟻A股(688688.SH)將於周五(23日)初步詢價，下周四(29日)開始認購。市場消息透露，H股周四(22日)開始上市前推介，下周二(27日)路演建簿並同日公開招股，下周五(30日)定價，AH股11月6日同步掛牌。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！