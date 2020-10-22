新股專輯：傳螞蟻集團再調升估值至4610億美元

世紀新股螞蟻集團招股在即，據外媒引述最新交易前報告(Pre-deal report)報道，螞蟻再度提升上市估值，達3,800億至4,610億美元。另外，是次招股將加入10個新的聯席帳簿管理人。

事實上，今次為螞蟻第三度調升估值。其於八月遞交「A+H」上市申請，當時有傳售資約300億美元，目標估值2,250億美元。事隔不足一個月，已傳集資額及目標估值分別加碼至350億美元及2,500億美元。上周五(16日)則最新傳出，將估值上調至2,800億美元，惟未聞集資額變動。

報道又引述外資券商瑞信報告，假設螞蟻2020年至2022年的年複合增長率達32%，其目標市盈率為38倍至45。該行認為，數碼金融服務將成為螞蟻未來收入的主要增長動力，預料明年盈利可增長3成至560億元人民幣，2022年則達750億元人民幣。

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