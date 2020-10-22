內地果粉：對iPhone 12藍色機款感失望　或現退貨潮...

美股蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone 12、12 Pro在內地開放預購後引發搶購，近日實機相片陸續曝光，其中藍色版本卻慘遭內地網友指是「真不是一般的醜」，形容這顏色根本是「內褲藍」、「拖鞋藍」。更有內地媒體報道，這款一度被寄予厚望的新配色似乎已「翻車了」，或掀退貨潮。

藍色是今年iPhone的新增配色，市場期待已久，更料這款新色機種可能成為iPhone 12的主打色。內地一項網絡投票結果顯示，參與的16.5萬名網友中，已預購iPhone 12的，選擇白色的最多，其次就是藍色。惟當收到現貨後，關於藍色機的評論登上網絡熱搜第一名，主要指iPhone 12實機的藍色像是廉價塑膠的顏色，「太接地氣」，在考慮是否退貨；但亦有網友指，換個手機殼算了。

Apple收市後交易時段報116.39美元，跌0.48美元或0.41%。

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