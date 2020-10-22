新盤動向：帝御·星濤首推123伙 入場費逾298萬元起

新界區兩大新盤同日開價加入搶客戰。由恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤，剛公布首張價單推出123個位單位，實用面積208至996方呎，間隔開放式至四房。該公司營業(一)部總經理林達民形容，是次開價為「次疫情價」，折實最低呎價為13,075元，入場費298.84萬元。

林達民指出，首批單位折實平均呎價14,585元，較1期整體售出單位價格調升大約1%，仍有考慮疫情因素去定價，他認為，項目合理平均呎價應逾1.55萬元。對於多個樓盤正在推售，他回應，項目對面競爭程度低，市場較少同類供應。

項目今日(22日)下午5時起優先開放示範單位予恒地會參觀，明日開放予公眾。

資料顯示，項目1期帝御·金灣於今年7月推出首張價單123個單位，當時形容為抗疫價，實用面積207至548方呎，間隔開放式兩房連儲物室。扣除最高總折扣6%優惠後，折實平均呎價13,578元，售價介乎約291.2萬至656.3萬元，呎價約11,961由至15,574元。

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