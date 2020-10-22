「拉尼娜」來襲！「冷冬」概念股熱情如火

外媒引述中國國家氣候中心上月底表示，預計今年冬季將形成一次弱到中等強度的「拉尼娜」現象；通常在發生拉尼娜事件的冬季，中國寒潮冷空氣活動頻繁，中東部地區氣溫易較常年同期偏低。此前兩次中等強度的拉尼娜事件發生在2008年初和2010年底，其中在2008年中國經歷了4次低溫、雨雪、冰凍天氣過程襲擊，近2/3省份受到影響。

中信証券在本月的報告中指出，今年燃氣冬供的主要看點是冷冬情景下的量價彈性以及改革紅利的釋放，上游企業價格彈性更足，下游企業需求擴張確定性更高。該券商提供的數據顯示，歷年來10、11、12月單月氣溫每按年偏冷攝氏1度，單月需求增速或分別提升7、10、3個百分點，亦即11月用氣量對氣溫最敏感。

國泰君安的報告稱，拉尼娜將帶來溫度下降、降水減少的影響，屆時不僅居民端用電量將有所增加，而且水的減少也料將提升火電發電佔有率，對煤炭綜合消費需求有望超預期。

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