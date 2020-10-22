「拉尼娜」來襲！「冷冬」概念股熱情如火
2020年10月22日 14:06
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(中新社圖片)
外媒引述中國國家氣候中心上月底表示，預計今年冬季將形成一次弱到中等強度的「拉尼娜」現象；通常在發生拉尼娜事件的冬季，中國寒潮冷空氣活動頻繁，中東部地區氣溫易較常年同期偏低。此前兩次中等強度的拉尼娜事件發生在2008年初和2010年底，其中在2008年中國經歷了4次低溫、雨雪、冰凍天氣過程襲擊，近2/3省份受到影響。
今年拉尼娜事件的實際影響尚未可知，但是「冷冬」預期已經點燃投資者的熱情。紡織股此前因疫情下出口疲軟而股價不振、燃氣股也因新能源受寵而遭到冷落，如今都在追落後。本月以來，中國股票在外媒全球紡織業指數80隻成分股中升幅居前；李寧(02331)及申洲國際(02313)股價本周創上市新高。中國燃氣(00384)勢創一年來最佳月度漲幅，新奧能源(02688)則邁向2018年1月以來最佳單周表現。
交銀國際證券消費行業研究主管呂浩江表示，冷冬的預期是整個行業面臨的一個催化因素，可以看到由於近期天氣轉冷，安踏(02020)這些品牌的服裝黃金周的銷售十分強勁。除了下游企業，紡織業上游的申洲等第四季產能利用率也高企，近期也有積極增加工人應對冬季需求。伴隨溫度驟降，保暖服裝需求升溫。呂稱，安踏管理層在電話會議上表示，羽絨服和保暖服裝的銷售佔到第四季銷售額的50%。
羽絨服製造商波司登(03998)本月已漲約四成，從事布料生產的互太紡織(01382)漲逾三成，李寧、安踏、申洲國際本月皆錄得兩位數漲幅，表現強於恒生指數同期約5%的上漲。不過，申洲國際和李寧在周三(21日)股價創新高後，14天相對強弱指標均超過了70，顯示短期超買；周四(22日)股價均有回落。燃氣股方面，中國燃氣本月已漲逾10%，新奧能源本周漲逾一成。
中信証券在本月的報告中指出，今年燃氣冬供的主要看點是冷冬情景下的量價彈性以及改革紅利的釋放，上游企業價格彈性更足，下游企業需求擴張確定性更高。該券商提供的數據顯示，歷年來10、11、12月單月氣溫每按年偏冷攝氏1度，單月需求增速或分別提升7、10、3個百分點，亦即11月用氣量對氣溫最敏感。
國泰君安的報告稱，拉尼娜將帶來溫度下降、降水減少的影響，屆時不僅居民端用電量將有所增加，而且水的減少也料將提升火電發電佔有率，對煤炭綜合消費需求有望超預期。
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