【全球攬炒】當前最大風險非美大選也非刺激政策　而是...

外媒引述投資銀行瑞銀表示，各國在應對二次疫情時也開始像第一波疫情那樣增加行動限制，這才是第四季全球市場的最大風險，皆因即使採取僅持續數周的封鎖措施，已足以對全球經濟帶來毀滅性打擊，並使末季經濟增長率變負。

報道引述瑞銀經濟學家Arend Kapteyn指出，人們需要忘掉美國大選或財政刺激措施無法達成帶來的風險，疫情下的限制措施才是最大的短期風險。他還認為，即使採取僅持續數周的封鎖措施，已足以帶來毀滅性打擊，並使末季的增長率變負。

Kapteyn指出，包括法國和荷蘭在內的多個經濟體最近幾周都收緊了限制措施。自3月以來，瑞銀一直對42個地區的活動限制狀況密切跟蹤，並把限制的嚴重程度劃分為1至10個等級。如果在季內封鎖程度提高1%，GDP會大幅度下降6%。

在過去一個月中，英國和荷蘭的封鎖評級從2.5提高到5，捷克的評級從2.3提高到4.3，而愛爾蘭和法國的評級從3提高到了4.5。目前，限制評級的中位數已經上升到3.5，按月略升，但較4月的評級8略有下降。

他表示，採取限制措施的國家數量一直在增加，上周有13個經濟體增加了限制措施，而只有3個經濟體降低了限制措施，達到4月以來的最高淨增長量。各個國家需要監視限制措施該實施多長時間，以及該如何更加機動性地應對危機，這才是末季經濟的主要下行風險。

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