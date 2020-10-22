11月2日！投資者想抽螞蟻　要在美大選前「買定離手」

外國傳媒報道，針對有機會是全球有史以來最大規模的首次公開募股(IPO)，螞蟻集團要求參與買家在美國總統大選的前幾天進行認購。

根據周三(21日)公布的招股說明書，該中國金融科技巨頭將於10月27日對其兩地同步上市交易的上海部分定價，並於10月29日開始接受申購。繳款截止日期是11月2日。螞蟻集團還沒有詳細說明香港部分IPO的時間，但料將是差不多的時間。

雖然這宗IPO是多年來最受期待的交易之一，但其時間表將把投資者置於可能充滿不確定性的環境中：在全球市場的關鍵一周中被鎖定。幾乎可以肯定，只有在11月3日美國大選之後，其股票才能開始交易。而美國大選可能對螞蟻的海外擴張計劃和總體上的投資者風險偏好產生重大影響。

螞蟻集團的上海上市計劃周三已獲監管部門的批准，為開始評估投資者對其估值可能達到或超過2800億美元的IPO的需求掃清了道路。消息人士說，它計劃通過兩地上市籌資約350億美元，刷新沙特阿美去年創下的290億美元的規模紀錄。

一名螞蟻集團的代表不予置評。

根據發布在上海證券交易所的招股說明書，該公司將發行不超過16.7億股A股，相當於行使超額配售選擇權之前的總股本的5.5%。它將在香港發行相同數量的H股。

根據招股說明書，阿里巴巴集團已同意認購7.3億股A股，這些股票的交易代碼將是「688688」。阿里巴巴目前擁有螞蟻集團約1/3的股份，在IPO後將持有該關聯公司約32%的股份。

消息人士本月初表示，新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司、淡馬錫控股和中國3,180億美元的全國社會保障基金理事會也計劃投資。

這麼強烈的需求，意味螞蟻集團可能會獲得規模相當於美國銀行加上高盛集團的估值，儘管有人擔心日益加劇的地緣政治風險可能阻礙該中國公司國際雄心。根據招股說明書，今年1至9月，螞蟻集團報告毛利潤增長74%至695億元人民幣。

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