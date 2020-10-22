外媒也關注！國泰裁員令香港樓市再次遭受打擊

國泰航空周三(21日)的裁員行動影響到在香港的5,000多名員工，迫使一些人尋找更便宜的租屋或干脆離開香港。對於香港最大勞動力之一來說，這是沉痛的打擊，對於經歷過政治動盪和疫情大流行下經濟衰退等壓力的香港房地產市場，則是再一次遭受了沉重打擊。

OKAY Property住房部門高級經理Nina Schulte-Mattler表示，愉景灣每月租金超過65,000港元的公寓閒置率已經上升，愉景灣距離機場約30分鐘，是許多機師居家所在。美聯物業高級區域銷售經理Joe Lee表示，在另一個受國泰航空僱員歡迎的地區東涌，過去3個月中，約有60個租戶放棄了他們的租約。

Lee說，在其職業生涯中，從來沒有見過如此多的人放棄租房。遭到裁員或被減薪的本地員工正在終止其住房租約。

國泰在今年早些時候推出了無薪休假計劃，因為每月虧損高達30億元。周三除了宣布裁員外，該公司還表示，將繼續削減高管薪資，並將在明年上半年針對地勤人員推出第三個自願休假計劃。

裁員和減薪將壓抑全球最貴住房市場之一的需求，尤其是在香港9月份失業率創下15年以來最高之後。

Lee說，自今年年初以來，東涌的租金價格下降了5%，第4季可能還會下降3%。該地區的大部分租房需求來自航空公司機組人員，物流公司員工以及其他與航空相關的專業人員。

愉景灣以綠樹成蔭的街道和面對水景的公寓聞名，上述行業許多員工也進駐該地區。

Schulte-Mattler說，該地區以前月租金可高達110,000元，如今一些房東能以85,000元出租就很開心了。她說，一些曾經租用這些高端公寓的機師已經離開香港到其他地方工作或提早退休。其他員工的租金降至40,000至60,000元之間，這個區間的需求更為穩定。

位於愉景灣的Century 21 Newcourt Realty房地產經紀人Rickie So表示，國泰航空或其子公司國泰港龍航空的高級僱員每月可領取6萬至10萬元的住房津貼。他發現，在過去兩個月中，因預期會有裁員，符合上述金額區間的約50處房產租金下降了15至20%。較資淺機師承租的住宅租金從15,000至20,000元之間。

So說，幾個月後可能開始出現進一步的降價。

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