再有專家看淡美元！明年底前恐暴跌35%

外國傳媒報道，渣打銀行全球研究部主管Eric Robertsen警告，美國的雙重赤字(即財赤及貿赤)正不斷惡化，貿易收支處於15年以來最糟糕的狀態，認為大選結果將對美元產生決定性影響。若拜登當選，美元的貶勢將變得「非常清晰」；若特朗普連任，美元則會在短期出現一些麻煩。

因此，他預計，未來幾年，美元將朝向貶值趨勢。羅伯森指出，過去10年，美國金融資產的傑出表現，一直是美元升值的「巨大推力」，這段期間的標指比MSCI新興市場股價指數高出100個百分點，若這種趨勢因全球貿易及美國經濟議程變革而被逆轉，加上美國相對於G10(十國集團)不再具有息差優勢的事實，將足以說明美元在未來幾年的貶勢。

耶魯大學資深經濟學家、摩根士丹利亞洲區前主席羅奇也重申，美元未來一年暴跌的條件已成熟，預計明年前將見到35%的貶值幅度。

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