【新時代來臨】全球半導體產業大執位　呢間公司跑出...

外地媒體報道，自美資的英特爾(Intel)宣布，以90億美元(約702億港元)賣掉記憶體業務給韓資的海力士後，使今年成為全球半導體史上最大併購的年度。人工智能(AI)、物聯網、雲端、資料中心、汽車電池是近兩年半導體併購的重心。

疫情阻擋不了半導體產業的併購與整合，今年以來全球半導體產業先後出現ADI(Analog Device)以210億美元，併購競爭對手Maxim Integrated Products，以及英偉達(Nvidia)以400億美元收購ARM，加上英特爾將記憶體業務以90億美元賣給海力士，今年以來全球半導體併購總金額已達到1,084億美元(約8,455億港元)，再創半導體併購額度新高。未來可能還有超微(AMD)打算以300億美元(約2,340億港元)收購賽靈思。換言之，整體額度或有望突破1萬億港元。

事實上，全球已進入5G時代，AI、物聯網、雲端、資料中心、汽車電池產業，都將因5G時代來臨而起了全新變化。這樣的產業結構變化，催生這兩年全球半導體產業的併購。根據IC Insight的統計，2015年半導體產業出現1,077億美元的併購案，其中ON Semiconductor以24億美元收購Fairchild，強化前者在功率半導體的地位，佔全球功率半導體市場8.9%的市佔率。恩智浦半導體用120億美元收購飛思卡爾，成為當時全球最大車用半導體製造商。Avago以370億美元合併博通(Broadcom)。英特爾也在2015年7月以167億美元收購FPGA大廠Alteria；日月光用以約40億美元收購矽品100%的股票，當年的併購案整合汽車電池、通訊晶片和封測。

英偉達無疑是這兩年話題最多的半導體公司。2014年第2季以來，該公司透過GPU的高倍速運算領先其他業者跨入AI領域，刺激股價在這段期間漲幅超過13倍，近期市值更超越英特爾，成為僅次於台積電的第2大資本市值半導體公司，同時成為全球第三大IC設計公司，僅次於博通和高通。

英偉達成功跨入AI領域後，在營運上採穩紮穩打模式，專注在本業的經營。遊戲產業一直都是該公司最大營收來源，其繪圖晶片的確也對全球電競市場形成巨大影響，現在的電競市場跟着英偉達何時推出功能強大且價格合理的顯示卡。該公司這些年也全力發展資料中心業務，拿到資料中心伺服器業者的訂單，去年以69億美元收購以色列互連和網絡產品製造商Mellanox，Mellanox的單季收入佔英偉達總收入的14%，Mellanox的核心在於資料交換、HPC和乙太網路等。當Mellanox的收入納入英偉達後，在其資料中心收入佔比高達三成，立即讓英偉達會計年度第二季資料中心的收入年增率暴增1.67倍，資料中心的收入佔比首度超越遊戲產業。這宗併購案提高金融市場對英偉達的市盈率空間，讓市值超越英特爾。

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