中美科技戰：內地成立首間晶片大學

內地媒體報道，南京晶片大學周四(22日)在南京江北新區人力資源服務產業園揭牌成立，這是內地首座以積體電路產業命名，關注產業人才培養的大學，並同步進行南京積體電路大學產業人才培養合作簽約。

報道指出，該大學立即開學，積體電路大學教學樓裏7個教室正在上課，進行的有數碼積體電路設計、模擬積體電路設計、EDA設計方法學、龍芯處理器系統開發等多門課程。

有學生說：「很有收穫！我上的是龍芯處理器系統開發課程，給我們授課的是企業工程師，沒有誰比他們更瞭解最新的產品和技術了。」這項課程主要是讓學員瞭解內地生產自主CPU發展現狀，後面還會學習構建自主可控信息系統。

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