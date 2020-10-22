新盤動向：帝御·星濤示範單位首度曝光

發展商推盤攻勢轉趨密集。由恒基物業代理負責銷售的屯門青山公路青山灣段帝御‧星濤首度安排傳媒預覽設於尖沙咀的多個交樓標準示範單位，其中參照第1座16樓單位02打造的三房一套連儲物室大單位，實用面積817方呎，長方形大廳連接面積27方呎露台，主人套房亦設面積16方呎工作平台。廚房屬傳統「梗廚」設計，更備有工作間連洗手間。

至於示範單位中最細的一房戶，根據第2座16樓單位17搭建，實用面積324方呎，廚房屬開放式設計，大廳連接面積22方呎露台。單位特別採用「拉趟式間隔牆」，於客、飯廳與睡房之間作分隔之用，令住戶可因應不同情況需要，靈活運用及改動全屋空間。至於主人睡房則備有浴室，屬套房式間隔。

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