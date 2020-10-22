首批中港ETF互掛產品明天在港掛牌
2020年10月22日 15:21
東網電視更多新聞短片
中港交易所買賣基金(ETF)互掛機制啟動後，首批ETF互掛產品將於周五(23日)掛牌。除了恒生投資管理旗下恒生嘉實滬深300指數ETF(03130)之外，南方東英資產管理旗下的南方東英銀華中證5G通信主題ETF(03193)亦於周五在聯交所上市。
南方中證5G的ETF將通過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)額度，投資在深圳證券交易所上市的銀華中證5G通信主題ETF(159994.SZ)。據資料顯示，南方中證5G的ETF每手交易數量為100個單位，每單位發行價為7元人民幣，每手最低投資金額約700至1,000港元，每年管理費約0.99%，全年經常性開支比率估計為2%，成立之初已獲得約500萬美元的初始投資。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！