歐股開市下跌　英國航空母企跌3.8%

在英國首相約翰遜定下的限期過後，英國與歐盟計劃重啟貿易談判，歐股早市下跌，英股跌0.72%；德股跌1.34%；法股跌1.12%。英鎊兌美元繼續在1.31以上徘徊。

英國航空公司的母公司IAG在早市跌3.8%，此前該公司宣布第三季度虧損13億歐元。

外電引述知情人士透露，滙豐控股已開始重組其在英國的商業銀行業務，擬裁減約300個職位。滙豐控股英國股價升0.7%。

瑞典通訊設備大廠愛立信(Ericsson)表示，截至9月底止的5G商用訂單已達到112宗。由於歐洲電訊業者設備採購接連排除中國華為，讓愛立信的訂單量較6月底時增加13宗。愛立信股價升0.37%。

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