中國經濟：中證監研究制定全市場推行註冊制實施方案

中國證監會副主席李超周四(22日)在2020金融街論壇年會上表示，試點註冊制改革取得積極成效，市場運行整體平穩，改革效果符合預期。他指，全市場推行註冊制條件已經逐步具備，下一步中證監將保持定力、循序漸進、紮實穩妥辦好註冊制改革這件大事。

他提出，要做好全市場註冊制改革的準備，加強對科創板創業板各項規則運行情況的評估，完善符合中國國情的註冊制制度框架，研究制定全市場推行註冊制的實施方案。

此外，構建有利於註冊制實施的監管體系；系統推進資本市場基礎制度改革，穩步推進各個環節關鍵制度的創新，加快建設更加成熟、更加定型的市場基礎制度體系。

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